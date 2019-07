(ANSA) – ROMA, 29 LUG – “Che schifo! Ecco da chi eravamo governati fino allo scorso anno… ecco a voi i membri del PD che fanno la morale a tutti. Noi del M5S difendiamo l’Italia sempre prima di tutto! Poi ci domandiamo perché l’Italia non è mai stata adeguatamente rispettata??? Ora entra nel governo francese… che vomito! Non possiamo permettere di veder tornare questa gente!”. Lo scrive in un post su facebook il sottosegretario M5S Stefano Buffagni commentando la notizia della prossima nomina di Sandro Gozi a responsabile per gli Affari Europei, nel gabinetto del premier Philippe.