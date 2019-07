CARACAS – Il Torneo Clausura parte subito con il botto. A Valera, il Trujillanos batte 3-1 il Deportivo Táchira nel “clásico andino”.

I gialloneri sbloccano la gara al 32esimo con Lucas Gómez dopo un fraseggio con Jeizon Ramírez e Marlon Fernández. I padroni di casa trovano il pari con José Rivas nei minuti di recupero del primo tempo.

Nella ripresa, la squadra dei sette colli ribalta la frittata grazie alle reti di Juan Ortiz su calcio di rigore al 78esimo, poi a tre minuti dal termine il Trujillanos segna il 3-1 con una punizione battuta da Francys Sosa. Il Táchira ha chiuso la gara in 10 a causa dell’espulsione del portiere Beycker Velásquez all’86esimo per un presunto fallo di mano fuori area. Dopo il cartellino rosso di Velásquez, in porta é andato il difensore Pablo Camacho.

Partitona a Maturín, Monagas e Deportivo La Guaira hanno pareggiato 2-2. I padroni di casa si portano sul 2-0 grazie alle reti di Francisco Rivera (17’) e Pablo Soda (33’). Nella ripresa, la formazione arancione pareggia i conti con Victor Aquino (72’) e Oscar González (90+2’).

A Mérida, i campioni del Torneo Apertura, l’Estudiantes ha battuto per 3-0 il Llaneros. Per gli accademici hanno lasciato il segno: Luis José Castillo (72’), Galileo del Castillo (76’) e Jesús Gómez (77’).

Lo Zulia dell’italo-venezuelano Francesco Stifano ha battuto 1-0 lo Zamora nell’anticipo della prima giornata del Torneo Clausura. Il gol partita é stato firmato da Junior Paredes (86’).

Il match Caracas-Deportivo Lara, in programma nello stadio Olímpico, non é iniziato a causa degli incidenti tra i tifosi capitolini e le polizia.

Hanno completato la prima giornata del Torneo Clausura: Academia Puerto Cabello – Aragua 1 -2, Atlético Venezuela – Carabobo 2 – 1, Estudiantes de Caracas – Metropolitanos 0 – 2 e Mineros – Lala Fútbol Club 1 – 0. In questo turno di campionato ha riposato il Portuguesa.

(di Fioravante De Simone)