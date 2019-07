(ANSA) – ROMA, 29 LUG – “Certe idee di Gasperini, nel modo di interpretare e vedere il calcio, le ho ritrovate in Fonseca”. A benedire il nuovo corso in casa Roma è il neoacquisto Leonardo Spinazzola, intervistato dalla tv del club. “All’Atalanta con Gasperini ho imparato a sostenere ritmi alti in campo – spiega l’esterno -. Lui ti fa lavorare in allenamento in maniera molto intensa, al punto che quando giochi la partita ti sembra quasi una passeggiata. Davvero, giochi le gare quasi come fossero uno scarico, perché durante la settimana lavori in maniera impressionante. Sa poi trasmettere bene quello che vuole in campo: in partita sai bene quello che devi fare”, spiega Spinazzola che vuole guadagnarsi un posto tra gli azzurri per il prossimo Europeo.