(ANSA) – WASHINGTON, 29 LUG – Il dipartimento di stato Usa mantiene una linea di massimo riserbo sulla vicenda dei due giovani americani arrestati per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. “Siamo a conoscenza di queste notizie”, si è limitato a rispondere un portavoce all’ANSA, in merito alla foto di uno dei due arrestati bendato e alla possibilità di chiedere che i due siano processati negli Usa. “Quando un cittadino Usa è detenuto all’estero, il dipartimento lavora per fornire l’appropriata assistenza consolare. Per motivi di privacy, non possiamo commentare ulteriormente”, ha aggiunto.