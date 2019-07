TORINO. – Il progetto di alleanza tra Fca e Renault, sfumato all’inizio di giugno, potrebbe tornare alla ribalta dopo l’estate, anche se oggi non ci sono trattative in corso. Lo lascia intendere il direttore generale della casa francese Thierry Bolloré, in un’intervista pubblicata sul quotidiano Les Echos.

“I fondamentali di questo eccellente progetto – spiega – sono sempre robusti, in due mesi il contesto non è cambiato. Le sfide di consolidamento dell’industria mondiale sono gli stessi. Non bisogna mai dire mai, ma a oggi non ci sono più trattative in corso”.

Per Bolloré, la fusione non era affatto svantaggiosa come hanno sostenuto alcuni commentatori francesi, tutto il contrario. “Non abbiamo mai visto un progetto così sinergico, e creatore di valore a beneficio di Renault. Mai”, sottolinea Bolloré.

Alla domanda se Renault sarà un giorno in grado di convincere i partner di Nissan dell’opportunità dell’operazione, il manager francese risponde: “Tra i fondamentali robusti del progetto per l’Alleanza, ci sono elementi sull’America del Nord che non sono sfuggiti agli uomini di Nissan. Erano al corrente dell’interesse rappresentato da questa operazione”.

Sul tema alleanze sono attese le risposte che l’amministratore delegato di Fca, Mike Manley, darà agli analisti finanziari nella conference call, prevista mercoledì dopo l’approvazione dei conti del secondo trimestre e del primo semestre dell’anno.

Manley potrebbe dire come il grupo italoamericano intende muoversi e se ritiene possibile la riapertura del dossier Renault. E’ attesa anche, come di consueto, un’indicazione sull’esercizio 2019 di Fca: le stime indicate finora sono di un ebit adjusted superiore a 6,7 miliardi e del free cash flow industriale a più di 1,5 miliardi.

Nell’assemblea di Amsterdam in aprile Manley ha espresso fiducia sulla possibilità di raggiungere i target. Sul fronte dei modelli Fca continua a lavorare sulla piattaforma per l’elettrificazione a Mirafiori, dove il prossimo anno sarà prodotta la 500e, mentre a Melfi arriveranno già a fine anno le Jeep Renegade e Compass ibride.

In settimana si riuniranno anche i consigli di amministrazione di Cnh Industrial (giovedì primo agosto) e di Ferrari (venerdì 2 agosto).

A Piazza Affari i titoli Cnh e Fca hanno registrato entrambi un calo dell’1%, con il settore auto affaticato in tutta Europa.

(di Amalia Angotti/(ANSA)