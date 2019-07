(ANSA) – MILANO, 29 LUG – ”Il presidente Rocco Commisso vuol fare vedere che la proprietà è forte e seria, Chiesa rientra nei programmi della società e vuole tenerlo”. Il ds della Fiorentina, Daniele Pradè, trattiene Chiesa e ritiene improbabile l’acquisto di Franck Ribery. ”Sarebbe bello ma per la Fiorentina è improponibile”. Pradè fa il punto sul mercato: ”Lirola è un calciatore che ci piace, ma c’è ancora una bella distanza con il Sassuolo, ci stiamo lavorando ma stiamo lavorando anche su altri giocatori che ci piacciono. Pezzella rimane, Simeone non interessa al Sassuolo e resta. Boateng ci piace, ha le caratteristiche che noi vogliamo e non abbiamo mai pensato a Khedira”.