NEW YORK. – Si accorcia la lista dei papabili candidati europei al Fondo Monetario Internazionale per il dopo Lagarde. Secondo indiscrezioni, nella short list ci sono solo tre nomi: l’ex ministro delle finanze olandese Jeroen Dijsselbloem, il governatore della banca centrale Finlandese Olli Rehn e il numero due della Banca Mondiale Kristalina Georgieva.

“Le consultazioni proseguono” fanno sapere dal ministero dell’economia francese, che sta guidando il processo di selezione. Al momento un accordo su un solo nome ancora non c’è ma – riporta il Financial Times – l’Europa punta ad accelerare i tempi, al fine di evitare che possa esserci spazio la presentazione di candidature da parte di economie emergenti.

Per una tradizione non scritta la guida del Fmi spetta a un europeo, mentre è di un americano la presidenza della Banca Mondiale. Una tradizione che le economie emergenti più forti – quali Cina, Brasile e India – criticano e vorrebbero rivedere, finora persenza successo.

Il Fmi ha stabilito che le candidature per il dopo Lagarde, nominata alla presidenza della Bce, devono pervenire entro gli inizi di settembre, così da chiudere il processo di selezione entro il 4 ottobre.

La partita per la scelta del candidato europeo sarebbe complicata dalle divisioni fra gli stati del nord e quelli del sud. Proprio per questo la Francia premerebbe per Georgieva come candidato del compromesso.

Ma la candidatura della numero due della banca Mondiale costringerebbe a una revisione delle regole del Fondo, secondo le quali nessun candidato alla guida può avere più di 65 anni. Dijsselbloem e Rehn hanno profili simili: tutti e due sono appoggiati dai paesi del nord Europa.

Una possibile candidatura di Mark Carney, il governatore della Bank of England nato in Canada, è stata scartata: nonostante il passaporto inglese e irlandese, il background di Carney non è stato ritenuto abbastanza europeo. La partita insomma sembra ancora aperta.