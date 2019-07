ROMA. – Il nuovo avvertimento della Cina a Hong Kong dopo un ennesimo weekend di proteste e incidente arriva con una inconsueta dichiarazione, affidata ai portavoce dell’Ufficio per gli Affari di Hong Kong e Macao, che parla di “gravi danni allo stato di diritto” e sembra innalzare il livello di “attenzione” di Pechino nei confronti del territorio autonomo.

“Riteniamo che la priorità assoluta di Hong Kong sia quella di punire gli atti violenti e illegali in base alla legge e ripristinare l’ordine sociale prima possibile”, ha affermato Xu Luying in conferenza stampa.

“Richiamiamo l’opinione pubblica di Hong Kong a essere consapevole della grave natura dell’attuale situazione”, ha aggiunto Yang Guang, condannando quelli che ha definito “atti malvagi e criminali commessi da elementi radicali” di Hong Kong.

Affermazioni che ribadiscono la posizione nota della Cina nei confronti del movimento di protesta per la democrazia che da otto settimane infiamma la città, ma che oggi ha fatto un passo in più.

La dichiarazione dell’Ufficio per gli Affari di Hong Kong e Macao, che tra l’altro ribadisce il suo sostegno alla leader del governo autonomo Carrie Lam, viene vista dagli osservatori come espressione formale della leadership cinese e quindi della volontà di intervenire in maniera più diretta.

Alcuni politici occidentali, ha detto ancora Yang Guam, stanno alimentando la protesta per mettere in difficoltà la Cina, ma sono tentativi che non porteranno a niente perché Pechino non tollererà interferenze esterne negli affari dell’ex colonia britannica. Se non è un ultimatum, poco ci manca. L’esercito cinese ha postazioni e truppe a Hong Kong anche se non può intervenire nelle sue vicende interne a meno che – in casi estremi di pericolo per l’ordine pubblico o di disastro naturale – il governo autonomo non ne chieda l’intervento.

E anche l’ultimo tentativo del fine settimana da parte dei manifestanti di dare di nuovo l’assalto alla rappresentanza del governo cinese ha contribuito a innalzare il livello della tensione.

Il centro città ancora una volta trasformato in un campo di battaglia sembra indicare che il movimento di protesta non ha intenzione di mollare, nonostante le cariche della polizia che ha sparato proiettili di gomma e lanciato lacrimogeni. Una protesta che difficilmente Pechino tollererà a lungo.