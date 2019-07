ROMA. – Romelu LUKAKU e il Manchester United sembrano più lontani, con Inter e Juventus spettatrici interessate. L’attaccante belga dei Red Devils non è stato infatti convocato dal tecnico Solskjaer per la trasferta contro i norvegesi del Kristiansund, alimentando le speranza sulle sponde nerazzurra e bianconera.

L’Inter resta ferma sulle sue posizioni (70 milioni più bonus, si dice), mentre la Juventus sarebbe pronta a sacrificare DYBALA per avere l’attaccante di origine congolese (più un conguaglio di 15 mln). tempo una settimana e sarà comunque tutto più chiaro.

Intanto continua la trattativa tra Roma e Inter per fare il punto su DZEKO che langue ormai da giorni. I giallorossi non si scostano dalla richiesta di 20 milioni, ben al di sopra delle disponibilità nerazzurre, considerando l’età del giocatore e un solo anno di contratto. Ma Conte lo ha chiesto ripetutamente.

A sbrogliare la matassa potrebbe alla fine essere HIGUAIN, richiesto a gran voce dai giallorossi: a giorni è previsto un incontro risolutivo con il fratello procuratore dell’argentino del ds Petrachi che intanto lavora al rinforzo difensivo (oltre ai soliti ALDERWEIRELD, PEZZELLA e RUGANI, è spuntato JEMERSON del Monaco che potrebbe essere interessato a SCHICK) e cerca di piazzare gli esuberi GONALONS, DEFREL, NZONZI e OLSEN. Sul portiere svedese ci sono sia Benfica che Porto.

Il Milan vede allontanarsi CORREA dell’Atletico (troppo alta la richiesta) ma si avvicina a LEAO del Lille e a DUARTE del Flamengo. L’Arsenal resta in vantaggio sul Napoli per PEPÉ, anche se gli azzurri non demordono e comunque tengono accesa ancora la fiammella per JAMES RODRIGUEZ tornato oggi ad allenarsi col Real dopo due anni (ha giocato in prestito in Bundesliga) e che “AS” oggi scrive essere stato tolto dal mercato: ma Florentino Perez, che finora ha speso 300 milioni e ha ASENSIO fuori per molti mesi dopo il grave infortunio, per il colombiano esige il pagamento dell’intera clausola di 42 mln.

Giorni decisivi anche per il futuro di MILINKOVIC-SAVIC: dall’Inghilterra parlano di “accordo verbale’ tra gli agenti del serbo e lo United, ma manca ancora l’intesa con la Lazio che per

il suo centrocampista vorrebbe 100 mln (i Red Devils ne offrono 90) e spera nel rilancio del Psg. Il presidente Lotito frena: “Mai messo sul mercato, vedremo condizioni e offerte”. In attesa della fumata bianca, il ds Tare si è cautelato bloccando il turco YAZICI del Trabzonspor. Fiorentina e Sassuolo studiano un possibile scambio che coinvolgerebbe LIROLA, BOATENG e SIMEONE.

Quest’ultimo, stando alla ‘Bild’ potrebbe essere sostituto a Firenze da Franck RIBERY, francese classe ’83 svincolato e sul quale si sono anche Arsenal (se non dovesse arrivare Pepè), Entracht e le ricche squadre qatariote. Il Torino vuole farsi trovare pronto per l’Europa e ha in canna due colpi: FARES della Spal (offerto Bonifazio più conguaglio) e, soprattutto, Simone VERDI per il quale ha pronta un’offerta di 22 milioni per convincere De Laurentiis che in caso di fumata bianca di uno tra Pepè, James e Icardi sacrificherebbe MILIK (interessa la Roma se non va in porto Higuain).