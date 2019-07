CARACAS – Génesis Rodríguez e Julio Mayora regalano le prime due medaglie d’oro del Venezuela in questa edizione dei Giochi Panamericani. Entrambi lo hanno fatto nel sollevamento dei pesi.

La 25enne dello stato Falcón é riuscita alzare 212 chilogrammi. Rodriguez si é lasciata alle spalle la colombiana Yenny Siniestra (204 kg) e la messicana Ana López (202 kg).

La sollevatrice creola non solo ha portato a casa il metallo più prezioso, ma anche un nuovo primato personale. Il suo precedente record era di 55 kg, l’attuale é di 96.

A far risuonare il “Gloria al bravo pueblo” ci ha pensato anche Julio Mayora. Il campione nato 22 anni fa a La Guaira ha sollevato 349 kg: 155 nel primo tentativo e 194 nel secondo.

Mayora si é lasciato alle spalle il colombiano Luis Mosquera (325 kg) e il dominicano Julio Cedeño (318 kg). Con i suoi 155 kg, il sollevatore venezuelano ha stabilito un nuovo primato panamericano, il precedente record era in mano dello statunitense Clarence Cummings Jr.

Sempre nel sollevamento pesi, la terra di Bolívar ha festeggiato la medaglia di bronzo di Yusleidi Figueroa nella categoria 59 kg. La creola é riuscita a sollevare 215 chilogrammi, meglio di lei la colombiana María Camila Lobon (221 kg) e l’ecuadoriana María Escobar (220 kg).

Con queste tre medaglie il bottino storico del Venezuela nel sollevamento pesi nei Giochi Panamericani é il seguente: 13 ori, 35 argenti e 32 bronzi per un totale di 73 visite al podio.

Nel beach volley la coppia venezuelana é stata battuta per 2-1 da quella canadese. Il paese della foglia d’acero si é aggiudicato un combattuto primo set in 20 minuti per 28-26. I creoli hanno portato a casa il secondo per 24-22. Il terzo é stato vinto per 15-7 dalla squadra canadese. Poi nella finale per il quinto ed ottavo posto sono stati battuti per 2-1 dalla nazionale cubana.

Nella fase a gironi, la coppia venezuelana si era sbarazzata senza problemi di avversari come Guatemala, Perù e Repubblica Dominicana tutti battuti con il punteggio di 2-0.

Nella pallacanestro 3×3 femminile, la Vinotinto dei canestri ha battuto per 21-11 l’Uruguay. Con questo risultato le creole chiudono il torneo al quinto posto. Mentre nella categoria maschile la nazionale creola ha superato per 21-16 l’Argentina nella finale per il quinto posto.

Nel softball, la nazionale venezuelana é stata battuta per 4-2 dal Messico, in una gara valevole per la quarta giornata della fase a gironi. Nelle precedenti gare i creoli avevano portato a casa una vittoria (3-0 contro il Peru) e due sconfitte (8-3 con gli Stati Uniti ed 1-0 contro l’Argentina). La Vinotinto dei diamanti tornerà in campo domani per sfidare la nazionale cubana.

(di Fioravante De Simone)