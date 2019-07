(ANSA) – MILANO, 30 LUG – “Vogliamo tornare ad essere competitivi. Abbiamo il dovere tutti di riportare l’Inter dove è giusto che stia e meriti”. Il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, fissa così gli obiettivi per la prossima stagione in un’intervista alla tv cinese di Suning, rilasciata durante la tournée asiatica. “In Italia c’è una squadra che ha costruito tanto come la Juventus, dietro c’è il Napoli – le sue parole -. Ci vorrà un po’ di tempo, non si possono costruire grattacieli in pochissimi giorni. Ma abbiamo iniziato, vogliamo tornare a dare battaglia. La sorpresa? Mi auguro sia l’Inter, anche in Champions vogliamo che le altre squadre siano preoccupate di incontrarci”. Conte parla poi di Steven Zhang: “I nostri proprietari sono dei visionari, è molto positivo. Hanno investito sull’Inter perché pensano che sia la squadra giusta per fare qualcosa di importante. Vedo nel presidente sicuramente una figura giovane, molto aperta a costruire qualcosa di importante e duraturo per l’Inter”, conclude il tecnico nerazzurro.