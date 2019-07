(ANSA) – TORINO, 30 LUG – Lo scalo dell’aeroporto di Caselle è stato temporaneamente chiuso per un piccolo aeromobile della scuola di volo fermo in pista. Ne da notizia su Twitter la società che gestisce lo scalo. Sono in corso le operazioni di rimozione del velivolo per permetterne la riapertura.(ANSA).