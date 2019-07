(ANSA) – ROMA, 30 LUG – “Questa gara è un’importante tappa per avere ulteriore conferma che la nostra vettura sia migliorata su varie tipologie di tracciato. Potremo contare sugli elementi introdotti di recente ai quali si aggiungerà qualche modifica aerodinamica”. Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, guarda così al prossimo gp che si correrà in Ungheria domenica prossima. Dopo il secondo posto in rimonta di Sebastian Vettel in Germania, Binotto punta sul’ottimizzazione della SF90: “Ci stiamo ovviamente concentrando sul risolvere i recenti problemi di affidabilità con l’obiettivo di evitare che si ripetano”.