(ANSA) – ROMA, 30 LUG – A favore dell’opera “il Pd depositerà una propria mozione sulla Tav, per smascherare i tanti bluff della maggioranza. L’Italia ha perso un anno inutilmente per le panzane dei 5 stelle e per le incredibili indecisioni di Salvini. Sottolineo che analogo testo per il via libera definitivo della grande opera fu bocciato dal Senato, con il concorso determinante della Lega. Per i dem il voto sulla Tav deve avere come conseguenza obbligata le dimissioni del ministro Toninelli”. Così il capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci. “Porteremo la mozione No Tav in Parlamento perché noi siamo rimasti coerenti – si legge invece in un post sul Blog delle Stelle del M5S -. Diciamo sì alle opere pubbliche che servono agli italiani; diciamo no agli scempi, alle cattedrali nel deserto, alla cementificazione selvaggia, a opere antistoriche come la Torino-Lione”. “In Parlamento vedremo le facce di chi voterà – prosegue – e si porterà sulla coscienza uno spreco di miliardi di euro di soldi pubblici”.