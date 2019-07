(ANSA) – BRUXELLES, 30 LUG – “Dopo le mie visite a Berlino, Parigi e Varsavia della settimana scorsa, sono contenta di recarmi in Croazia oggi, e in Spagna e Italia nei prossimi giorni di questa settimana. La Croazia è lo Stato membro più giovane della nostra Unione ed è una vera storia di successo europea! Grazie per tutto il sostegno Andrej Plenkovich”. Così la presidente della Commissione europea entrante Ursula von der Leyen, su Twitter.