(ANSA) – TOKYO, 30 LUG – E’ salito a 11 il bilancio di morti in Giappone, a causa dell’ondata improvvisa di aria calda, al termine di una prolungata stagione delle piogge, triplicando il numero dei ricoveri in ospedale nell’ultima settimana. Le più colpite, in base ai dati dell’Agenzia per la prevenzione dei disastri, sono state le persone anziane, il 53% del totale delle richieste di intervento. Gli 11 decessi sono avvenuti in 11 diverse prefetture dell’arcipelago, mentre le persone ricoverate per sintomi legati al caldo sono 5.665. Secondo l’Agenzia meteorologica, la stagione delle piogge, ufficialmente terminata a inizio settimana, è durata 8 giorni in più della media, e la città di Tokyo dal 27 giugno al 16 luglio ha visto meno di 3 ore di sole al giorno. Nello stesso periodo la capitale ha registrato il record di giorni consecutivi di pioggia, con l’aumento repentino dei prezzi di frutta e verdura.