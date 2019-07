(ANSA) – BERLINO, 30 LUG – Bernd Lucke, l’economista e fondatore dell’AfD, tornerà ad insegnerà di nuovo all’Università di Amburgo. L’economista e critico dell’euro è stato determinante nella fondazione del partito populista di destra nel 2013; dopo essere stato eletto all’Europarlamento di Strasburgo, racconta lo Spiegel, nel 2014 aveva lasciato la cattedra. Tuttavia, nel 2015 aveva lasciato il partito, denunciandone una deriva xenofoba ed estremista di destra. Gli studenti, spiega il settimanale, non sono entusiasti del ritorno in cattedra di Lucke: “ha spianato la strada affinché l’AfD diventasse un partito disumano e razzista”, ha affermato il presidente del del comitato studentesco Karim Kuropka, aggiungendo che “una persona del genere non può insegnare in nessuna università”. L’ateneo non ha commentato, se non per dire che Lucke godeva semplicemente della aspettativa politica per mandati elettivi previsti dalla legge.