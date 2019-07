(ANSA) – BERLINO, 30 LUG – “Da un anno abbiamo dato la disponibilità come governo tedesco di accogliere una parte di rifugiati per ogni nave arrivata a Malta o in Italia, come contributo alla solidarietà europea. Sapete che da tanto siamo per la redistribuzione solidale dei migranti in Europa”. Lo ha detto il ministro dell’Interno tedesco Horst Seehofer in una conferenza stampa.