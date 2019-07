CARACAS – I negoziati tra Governo e Opposizione proseguiranno questa settimana. Infatti, è previsto un nuovo incontro nell’isola di Barbados fra le delegazioni del governo del presidente Nicolás Maduro e dell’opposizione, guidata presidente “ad interim” Juan Guaidó, designato dal Parlamento. La data precisa ancora non è stata resa nota.

L’hanno precisato fonti attendibili vicine alle delegazioni. Questo sarebbe il primo contatto dopo l’interruzione del tavolo, “per consultazioni”, deciso due settimane fa.

Stando a indiscrezioni, non dovrebbero esserci variazioni nella composizione delle delegazioni. Potrebbe cambiare, invece, la composizione del gruppo di esperti che le accompagnano.

Dopo le prime due riunioni svoltesi ad Oslo, il dialogo si è trasferito a Barbados. Stando a quanto assicurato dal presidente Maduro, sarebbero stati definiti sei temi di discussione. La delegazione di Guaidó è composta dal vicepresidente dell’Assemblea nazionale (An), Stalin González, dall’ex sindaco di Baruta, Gerardo Blyde, e dall’ex ministro dei Trasporti, Fernando Martínez Mottola. L’équipe governativa è invece formata dal ministro della Comunicazione, Jorge Rodríguez, dal governatore dello Stato di Miranda, Héctor Rodríguez, e dal ministro degli Esteri, Jorge Arreaza.

Nonostante l’ottimismo manifestato dal presidente Maduro, pare che i tempi dei negoziati siano sempre molto lunghi. Infatti, né il capo dello Stato né il presidente “ad interim” sembra siano disposti a cedere in quei temi che considerano importanti. In particolare Guaidó considera imprescindibile elezioni libere e democratiche. Non solo. L’Opposizione esige anche un arbitro imparziale, la presenza di osservatori internazionali altrettanto imparziali, la partecipazione di tutti i partiti e dei leader politici in esilio o in prigione.