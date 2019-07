MILANO. – Marco Giampaolo può finalmente iniziare a sorridere: dopo aver lavorato per 20 giorni con una rosa incompleta e infarcita di giovanissimi – senza tuttavia sfigurare di fronte al Bayern Monaco e facendo un’ottima partita contro il Benfica (ma due sconfitte e zero gol) -, ecco spuntare i rinforzi e i primi complimenti del presidente Scaroni (”sta riscuotendo grande successo tra i giocatori”).

Un aiuto rilevante arriva ovviamente dal mercato: gli imminenti innesti di Rafael Leao (35) e Leo Duarte (11) si aggiungono a quelli fatti per Krunic (8+2), Hernandez (20) e Bennacer (16+2) per investimenti complessivi di circa 94 milioni, una bella cifra per chi – in primavera – verrà nuovamente osservato dalla Uefa dopo l’esclusione dall’Europa League “concordata” davanti al Tas.

Una mano però arriva anche dal rientro alla spicciolata dei nazionali dalle ferie: Paquetà è tornato oggi ad allenarsi a Milanello mentre il resto della squadra si gode il riposo dopo le fatiche della tournée, Kessie e Bennacer sono invece attesi il 4 e 10 agosto.

Giampaolo, quindi, avrà praticamente tutti gli effettivi a disposizione già a un paio di settimane dall’inizio di campionato, con l’insidiosa trasferta di Udine: sul mercato, infatti, le operazioni in entrata sono praticamente concluse – a meno di occasioni imperdibili last minute – e, dopo aver venduto Cutrone al Wolverhampton (18+5), resta solo da piazzare André Silva (ritorno di fiamma con il Monaco, però a prezzo scontato) per dare il definitivo assalto a Correa.

Prima giornata milanese intanto per Rafael Leao, sbarcato questa mattina a Malpensa: visita fiume in sede con gli agenti (5 ore e mezzo, prima di recarsi in albergo) per limare i dettagli sul contratto (5 anni, due milioni netti più bonus), domani le visite mediche di rito per ufficializzare il trasferimento. Il 20enne portoghese, 8 reti nell’ultima Ligue 1, arriva dal Lille (altro club “salvato” da un prestito del fondo Elliott) potrà essere il vice Piatek oppure giocargli a fianco.

E’ atteso a breve anche Leo Duarte. Il difensore brasiliano ha già versato lacrime nello spogliatoio del Flamengo e ha salutato tutti su Twitter: ”Voglio ringraziare tutti. Sono arrivato da bambino e vado via da uomo. È un momento di felicità e tristezza, sono stato molto felice qui e ho realizzato un sogno”. Il cartello di lavori in corso per il Milan resta in vista ma il cantiere di Giampaolo va verso la chiusura.