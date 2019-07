TORINO. – Tutti sono utili alla Juventus, solo Ronaldo è indispensabile. La seconda fase della preparazione dei bianconeri, rientrati alla Continassa dopo i due giorni di riposo concessi da Sarri per smaltire la tournée asiatica, è iniziata con il probabile addio a Moise Kean: il “predestinato”, come l’aveva definito il ct Mancini, dovrebbe sbarcare a breve a Liverpool per le visite mediche con l’Everton.

Nessuno è incedibile tranne Ronaldo, l’unica certezza su cui Maurizio Sarri costruirà la rivoluzione bianconera: un reparto, quello offensivo, pronto ad essere stravolto dalle cessioni dei vari Dybala, Mandzukic e Higuain.

Giocare a fianco di Ronaldo è un compito che solo spalle possenti e larghe possono sostenere: un identikit che fa pensare immediatamente a Romelu Lukaku, la carta che Paratici proverà a pescare dal mazzo per tentare l’assalto alla Champions League, allo scudetto e per permettere a Ronaldo di superare Messi nella personale sfida a colpi di Pallone d’oro.

“La Juve si è rinforzata molto, lotterà per vincere ma dipenderà da molti fattori – ha spiegato il fenomeno portoghese, premiato dal quotidiano spagnolo Marca ed inserito nella ristretta cerchia delle leggende del calcio -. La vincerà: se non è quest’anno, anche se io spero di sì, sarà il prossimo”.

Mentre Sarri ha iniziato la seconda fase della preparazione fatta di meccanismi e automatismi incassando i ritorni di Cuadrado e Bentancur, Paratici lavora alacremente sul mercato per soddisfare il nuovo tecnico bianconero.

Dopo il sacrificio di Kean, 32 milioni di euro più bonus per il classe 2000 con la priorità per la Juventus in caso di cessione futura, il prossimo passo riguarderà Dybala e Lukaku. Il centravanti belga è il vero obiettivo bianconero, l’ariete per sfondare le difese avversarie e lanciare Ronaldo verso la porta.

Il sorpasso sull’Inter, da settimane a caccia dell’attaccante del Manchester United, è arrivato con l’inserimento di Dybala nella trattativa. La “Joya” piace a Solskjaer, tecnico dei Red Devils: un sentimento non corrisposto dall’argentino, che vuole a tutti i costi restare in bianconero e nel campionato italiano, più adatto alle sue caratteristiche.

Lukaku ma non solo: l’altra pista calda porta infatti a Mauro Icardi, forte dell’accordo di massima raggiunto con il calciatore e con Wanda Nara. Un restyling completo dell’attacco, un mix di tecnica e potenza in cui l’unica certezza, ancora una volta, è Cristiano Ronaldo: attorno a lui ruota l’universo bianconero e la rivoluzione di Maurizio Sarri.