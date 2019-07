ROMA. – Due giorni cerchiati con il rosso, il 6 e il 7 agosto. Due giorni in cui al Senato si alterneranno il dl sicurezza bis e, forse, le mozioni sulla Tav. Sul primo, la maggioranza corre sul filo: la fronda interna M5S, già emersa alla Camera, a Palazzo Madama è più agguerrita e potrebbe raggiungere le 5 unità portando Cinque Stelle e Lega ben al di sotto quota 161.

Sulla Tav si sta creando un vero e proprio groviglio di mozioni. A quella annunciata del M5S,si aggiunge quella del Pd e, molto probabilmente, anche di FI. Mentre la Lega,per ora resta in disparte. Con un rischio, al momento teorico, di fondo: che a passare, con il non voto calcolato di Lega e Pd, sia la mozione pentastellata. Un fatto che metterebbe in seria difficoltà il governo. Con Conte costretto a gestire il No alla Tav, proveniente dal partito di maggioranza relativa e ratificato dal Parlamento, dopo aver dato il via formale all’operazione Torino -Lione.

Un vero e proprio groviglio che mette l’Esecutivo sulla graticola. Anche se al momento tutto è avvolto nell’ombra, perfino la calendarizzazione della mozione stessa, sulla quale dovrà esprimersi la capigruppo al Senato. E, un suo rinvio a settembre, toglierebbe certo un po’ di castagne dal fuoco, almeno al premier. Non a caso, nelle ultime ore, il M5S guarda con una certa preoccupazione al gioco delle mozioni, con Luigi Di Maio che comincia a mettere i puntini sulle “i”.

“Qualcuno dice che così stiamo sfiduciando Conte, io voglio dirlo chiaramente, c’è piena fiducia in Conte”, premette Di Maio ribadendo il suo attacco alla Lega: “Qualcuno parla di crisi di governo, ma quale crisi? Al massimo parliamo di una crisi di qualche partito che vota insieme al Pd e a Berlusconi un regalo a Macron”, sottolinea il capo politico del Movimento.

Il problema è che il M5S non sarà più il solo a presentare la mozione, portando così “tutti gli altri” a votare contro. Il Pd, togliendosi anche da un impasse interno – votare con Lega, FI e Fdi – ha depositato una sua mozione, che impegna il governo a sbloccare la Tav e altre grandi opere “superando le indecisioni della maggioranza”. Non solo. I Dem nella mozione accusano il M5S di voler coprire “il vero operato di Conte e Toninelli per porre rimedio, di fronte alle veementi proteste sollevate dal fronte No-Tav, al proprio clamoroso fallimento nella gestione del dossier”.

La mozione, al momento, dovrebbe essere votata solo dal Pd, che conta 58 senatori. Il M5S, con i suoi 106 senatori (più il Dem Tommaso Cerno) voterà la sua mozione. E la Lega? E’ orientata a non presentare alcun atto di indirizzo e, fanno sapere fonti di partito, potrebbe votare contro le mozioni di M5S e Pd o anche non votare proprio. Non a caso Di Maio precisa che la mozione “avvia un processo, è un atto di indirizzo che, per come è scritta la bozza, impegna il Parlamento e non il governo”.

E il capo politico, che sulla Tav torna a giocare il ruolo di leader di una forza “contro tutti”, punta a far uscire allo scoperto la Lega: in Aula “si dovrebbe decidere ad armi pari, perché così avremmo i voti per bloccare la Tav. Se si vuole vincere contro di noi bisogna allearsi con i nemici di sempre, mettendo la destra e la sinistra assieme”, attacca il vicepremier.

Sul decreto sicurezza bis nel M5S il clima è rovente. “Il governo non rischia, nel decreto c’è anche la norma 5S sulla confisca delle navi”, assicura Di Maio parlando di “grande recita” tra Ong e chi chiude i porti. Ma i malumori interni restano. Elena Fattori, Matteo Mantero, Virginia La Mura sono tra i senatori che non voteranno, probabilmente, il provvedimento. Se il governo non porrà la fiducia le assenze strategiche e qualche sì nel centrodestra (sponda Fdi) dovrebbero garantire un tranquillo via libera.

(di Michele Esposito/ANSA)