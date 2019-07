(ANSA) – ABBADIA SAN SALVATORE (SIENA), 30 LUG – Mostre, presentazione di libri, incontri e anche un trekking tra le vecchie gallerie dei minatori oltre a una visita in notturna a un antico stabilimento minerario: è ilFestival delle tradizioni minerarie che si svolge dal 3 all’11 di agosto ad Abbadia San Salvatore, sull’Amiata (Siena). Ad aprire la rassegna, un convegno dal titolo ‘1959 Dentro e fuori – un paese in occupazione’ che vede tra gli ospiti l’ex segretario generale della Cgil Susanna Camusso. In programma anche la ‘Scalata del minatore’, camminata con partenza dal Parco museo minerario per raggiungere la ‘Grotta dell’arciere’. Spazio poi alle mostre ‘L’Amiata geomineraria, un viaggio tra i minerali amiatini’, e ‘Qui sotto terra noi lotteremo’ organizzata nel 60mo anniversario dell’occupazione della miniera di Abbadia S.Salvatore del 1959. Il 9 appuntamento con ‘trekkeggiando per vecchie gallerie’, con visite a pozzi e gallerie minerarie e al ‘cimitero dei vagoni’. L’11 visita in notturna nello stabilimento minerario.