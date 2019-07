ROMA. – Moise KEAN lascia la Serie A per la Premier: l’attaccante “millennial” della Juventus giocherà nell’Everton che per il suo cartellino pagherà 32 milioni più bonus alla Juventus che potrà ora dedicarsi con più attenzione a Romelu LUKAKU per il quale è pronta a ‘sacrificare’ anche Paulo DYBALA (ma si parla anche di MANDZUKIC).

Sull’attaccante belga dello United non molla però la presa l’Inter anche se Sky Sport UK dà i bianconeri favoriti nella corsa, proprio grazie all’inserimento nella trattativa della “Joya” che piace parecchio ai Red Devils. Sarà decisivo il confronto tra l’argentino e Maurizio Sarri per capire se l’operazione è destinata ad andare in porto o meno.

Nel primo caso toccherà all’Inter correre ai ripari: Edinson CAVANI resta una pistapraticabile, anche se il suo ingaggio faraonico al Psg al momento invita alla cautela. Sono maggiori invece le probabilità che Edin DZEKO possa presto aggregarsi alla squadra di Conte: più che il ritocco dell’offerta alla Roma (salita a 15 mln), sarà decisivo capire il futuro di HIGUAIN. Se il “Pipita” accetterà le avances di Fonseca, il bosniaco arriverà alla Pinetina, altrimenti ci sarà ancora da discutere.

Il piano B della Roma porta a MARIANO DIAZ per il quale il Real chiede 20 milioni (piace anche al Monaco). Tra tante voci, un affare ormai quasi concluso: è quello di Kevin Prince BOATENG che dal Sassuolo passerà alla Fiorentina (che ha ufficializzato la cessione di VITOR HUGO al Palmeiras) interessata anche al laterale LIROLA: nell’affare potrebbe entrare il ‘cholito’ SIMEONE.

E presto il Milan ufficializzerà Rafael LEAO, il 20enne portoghese del Lille atterrato oggi a Milano per sostenere le viste mediche. Nei prossimi giorni arriverà anche il difensore brasiliano Leo DUARTE, mentre dalla Francia scrivono che la trattativa tra Milan e Monaco per ANDRÉ SILVA potrebbe riaprirsi ad una cifra però inferiore ai 30 milioni pattuiti in precedenza: la cessione del portoghese potrebbe sbloccare l’arrivo di ANGEL CORREA dall’Atletico Madrid.

PEPÈ è ormai a un passo dall’Arsenal: l’attaccante ivoriano potrebbe già oggi sostenere le visite mediche con i Gunners, chiudendo definitivamente le porte al Napoli che potrebbe adesso virare su altri obiettivi: ICARDI, JAMES, LOZANO, tutte comunque piste costose.

Se BELOTTI si toglie dal mercato (“Ho contratto lungo, posso diventare un’icona del Toro”), Roberto DONADONI ha deciso di ricominciare dalla Cina. L’ex ct e l’anno scorso al Bologna, è ufficialmente il nuovo allenatore dello Shenzhen: avrà il compito di salvare la squadra neopromossa al momento penultima con 14 punti dopo 20 giornate.

Sul fronte capitolino Lotito aspetta sempre l’offerta giusta per MILINKOVIC-SAVIC (lo United offre 70 mln più ricco bonus), mentre Petrachi lavora per il dopo-Manolas: resiste ALDERWEIRELD, ma si fa strada l’ipotesi JEMERSON, soprattutto se il Monaco dovesse accettare come contropartita NZONZI. MALCOM, sogno giallorosso un anno fa e poi preso dal Barcellona, verso lo Zenit.