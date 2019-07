MILANO. – “Vogliamo tornare competitivi, vogliamo tornare a dare battaglia”. Antonio Conte lancia così il suo assalto al trono della Juventus. Per il suo 50esimo compleanno il tecnico dell’Inter avrebbe voluto probabilmente un regalo dalla società sul mercato, ma all’allenatore pugliese non manca comunque l’entusiasmo, nonostante Lukaku sembra essere ormai sfumato (ora obiettivo Cavani) e la strada per Dzeko resti complessa (“nessuna novità di mercato”, ha spiegato l’ad Marotta).

“Le nostre aspettative sono quelle di tornare ad essere competitivi – ha detto Conte in un’intervista a PPTV, la tv cinese di Suning -. Sappiamo benissimo che in Italia c’è una squadra che ha costruito tanto che è la Juventus e dietro c’è il Napoli, però l’Inter ha storia e tradizione importanti. Abbiamo il dovere di riportare l’Inter dove è giusto che stia e meriti. Ci vorrà un po’ di tempo, non si possono costruire grattacieli in pochissimi giorni. Ma abbiamo iniziato, vogliamo tornare a dare battaglia”.

Una mano per tornare grandi servirà anche dalla famiglia Zhang. “I nostri proprietari sono dei visionari, questo è molto positivo. Hanno investito sull’Inter perché pensano che sia la squadra giusta per fare qualcosa di importante. Vedo nel presidente sicuramente una figura giovane, molto aperta a costruire qualcosa di importante e duraturo per l’Inter”, il pensiero di Conte.

Entusiasmo ma anche un avviso alla calma, perché vincere sarà difficile da subito. Così Conte candida la sua Inter al ruolo di sorpresa: “Mi auguro che sia l’Inter la sorpresa, significherebbe che abbiamo lavorato bene. Devo essere onesto, devo elogiare questo gruppo di ragazzi, stanno lavorando in maniera importante senza fiatare. Hanno grande disponibilità e queste sono le basi per costruire qualcosa di successo in futuro. Difesa a 3? Non importa il modulo, l’importante è l’atteggiamento”.

Anche in Champions, dove l’Inter punta a superare i gironi per la prima volta dal 2011/12. “Dobbiamo essere pronti a qualsiasi tipo di sorteggio. Al tempo stesso, vogliamo che le altre squadre che saranno nel nostro girone abbiano un minimo di preoccupazione nell’incontrare l’Inter”.

Intanto la squadra di Conte riprenderà la preparazione ad Appiano Gentile. Si rivedranno anche Asamoah e Lautaro Martinez (che ha pubblicato un post su Instagram, “Amala, forza Inter”), mentre Icardi lavorerà con il gruppo ma non nelle esercitazioni tattiche. Domenica i nerazzurri torneranno in campo contro il Tottenham a Londra, nella penultima amichevole estiva.