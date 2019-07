CARACAS – Il sollevamento pesi continua a regalare gioie alla spedizione venezuelana. Questa volta a portare il tricolore nazionale ci ha pensato Jesús “trompo” González nella categoria 109 chilogrammi.

Il venezuelano é riuscito a sollevare al primo tentativo 210 kg, poi gli altri due tentativi sono andati a vuoto. González voleva sollevare prima 215 e poi 216 senza riuscirci. Ma grazie alla sua prestazione é riuscito ad appendersi al collo la medaglia d’argento.

Con lui sul podio sono saliti lo statunitense Wesley Kitts che ha sollevato 217 kg aggiudicandosi la medaglia d’oro e l’ecuatoregno Jorge Arroyo 195 vincendo il bronzo.

Nel softball maschile, la vinotinto é stata battuta per 3-0 dalla nazionale cubana. Il lanciatore italo-venezuelano Luis Colombo ha lavorato per tre inning e ha inflitto due strikeout. In questo modo la nazionale creola ha chiuso la sua partecipazione nei Giochi Panamericani con una vittoria e quattro sconfitte.

Nel tiro sportivo, categoria 50 metri tre posizioni, con un punteggio di 1181-64x l’italo-venezuelani Julio Iemma si é qualificato in finale. Oltre a lui sono in finale Timothy Sherry (Stati Uniti), Leonardo Do Nascimiento (Brasile), Michael Mc Phail (stati Uniti), Daniel Vizcarra (Peru), Alexis Eberhardt (Argentina), José Luis Sánchez (Messico) e Luis Mendoza (Porto Rico). Le prove di tiro si svolgono nel Poligono Las Palmas.

Nel beach volley maschile, la coppia venezuelana é stata battuta per 2-0 da quella brasiliana. I due set si sono chiusi sul punteggio 21-17 e 21-11 in favore dei verdeoro.

Domani, la spedizione venezuelana sarà impegnata nella prova equestre con Patrizia Ferrando Zilio che con il suo cavallo Zen cercherà di portare a casa qualche medaglia.

Il Complejo Deportivo de Punta Rocas fará da cornice alle prove di surf e di longboard dove il Venezuela avrá in gara Francisco Bellorin, Rosanny Alvarez e Marianna Bermudez.

(di Fioravante De Simone)