(ANSA) – ROMA, 31 LUG – “Spero che oggi nel Consiglio dei Ministri daremo il via all’indirizzo sui Giochi del Mediterraneo a Taranto e gli Europei di nuoto a Roma: l’Italia in ogni disciplina si presenta in grande spolvero”. Lo dice il sottosegretario con delega allo sport Giancarlo Giorgetti all’uscita dall’incontro con il presidente e ad di Sport e Salute Rocco Sabelli e i rappresentanti dello sport italiano. Per quanto riguarda invece la legge olimpica, Giorgetti ha rassicurato: “La legge olimpica, come abbiamo promesso a Losanna, si farà a settembre recependo le indicazioni che arriveranno dalle riunioni. In quella sede recepiremo anche la governance delle Atp Finals di tennis”.