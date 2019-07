(ANSA) – ROMA, 31 LUG – L’ex presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, definì “scimmie” nel 1971, quando era ancora il governatore della California, un gruppo di delegati africani all’Onu nel corso di una conversazione telefonica con l’allora presidente Richard Nixon: è quanto emerge in una registrazione scoperta da un docente della New York University e pubblicata dalla rivista statunitense The Atlantic. Reagan era arrabbiato perche’ i delegati africani si erano schierati contro gli Usa in una votazione all’Onu: i membri della delegazione della Tanzania avevano cominciato a ballare dopo che le Nazioni Unite avevano votato per riconoscere la Cina ed espellere Taiwan. Il governatore, che appoggiava Taiwan, chiamò Nixon: “Vedere quelle… scimmie da quei Paesi africani – disse -. Siano maledetti, sono ancora a disagio indossando le scarpe!”. Nixon rispose con una risata. La conversazione fu rimossa per ragioni di privacy quando vennero pubblicate dagli Archivi Nazionali nel 2000, quando Reagan era ancora vivo.