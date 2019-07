(ANSA) – ROMA, 31 LUG – “Non vogliamo avere un atteggiamento ostruzionistico sul decreto sicurezza ma pretendiamo che il governo non metta la fiducia”. Lo ha detto Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato. “Abbiamo presentato pochi emendamenti – ha aggiunto – e siamo disposti a ritirarli tutti se il governo dirà sì a quello che stanzia un miliardo per le Forze dell’Ordine da utilizzare per le nuove assunzioni o per il contratto di lavoro o per il riordino delle carriere. Forza Italia non può accettare le briciole previste dal decreto ossia qualche spicciolo in più per i buoni pasto o tre euro in più per i turni di notte”. Il senatore azzurro Maurizio Gasparri ha spiegato che “per evitare ogni alibi al governo a mettere la fiducia abbiamo presentato solo 100 emendamenti. Di questi ce ne sono due che prevedono un miliardo e l’altro due miliardi per le Forze dell’Ordine. Il governo ne scelga uno dei due. Noi ritireremo tutti gli altri emendamenti, ma per farlo il governo non deve mettere la fiducia”.