(ANSA) – ROMA, 31 LUG – Week end di motori, e riparte la caccia a pole e vittoria. Dopo la delusione del gp di Germania Lewis Hamilton cerca di recuperare in Ungheria: e lo farà con i favori del pronostico. Per i quotisti di Planetwin365 il britannico vincerà facile e lo danno a 1,95. Decisamente meno chance per Sebastian Vettel, che la passata stagione chiuse al secondo posto: la vittoria però è quotata addirittura a 7,00. Il ferrarista sta dietro anche a Verstappen (3,50) e Bottas (6,25). Non solo formula uno all’Hungaroring, si corre anche in Repubblica Ceca la Motogp: a Brno va in scena la 10/a tappa del mondiale. Anche qui i giochi sembrano per lo più fatti, con Marquez ampiamente avanti per Planetwin365 (1,75). Decisamente staccati Dovizioso (6,50) e Quartararo (8,00). L’altra insidia, sempre secondo le dichiarazioni dello spagnolo Honda, si chiama Maverick Vinales, a quota 11,00 insieme al compagno di scuderia Valentino Rossi. Quota 13,00 per l’altro Ducatista Petrucci.