(ANSA) – TORINO, 31 LUG – “Scordiamoci di avere vinto all’andata per 3-0, non è finita”. Walter Mazzarri non si fida del Debrecen, che il suo Torino affronta domani allo stadio Nagyerdei nel ritorno del secondo turno preliminare di Europa League. “Mi aspetto una squadra organizzata, che in casa ha sempre fatto ottime partite – mette in guardia i suoi il tecnico granata – Dobbiamo evitare di pensare al risultato dell’andata e fare la nostra gara, ricordandoci che c’è un rettangolo di gioco e bisogna prevalere sull’avversario”. Tra infortuni e mercato che non è ancora decollato, i giocatori a disposizione del Torino sono contati. “Rispetto all’ultima gara devo sostituire solo Iago e comunque i ragazzi a disposizione mi danno ampie garanzie”, dice sul sito del club Mazzarri, che ha lasciato a casa anche Lyanco e Lukic.