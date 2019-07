CARACAS – La favola dello Zulia dell’italo-venezuelano Francesco Stifano nella Coppa Sudamericana continua. I lagunari nonostante la sconfitta 3-2 contro lo Sporting Cristal tornano a casa con il biglietto per i quarti di finale della competizione continentale (globale 3-3). La qualificazione arriva grazie alla vittoria 1-0 nella gara d’andata disputata a Maracaibo e per le due reti segnate in terra inca.

I neroazzuri hanno sbloccato subito la gara grazie al guizzo vincente dell’italo-venezuelano Andrés Maldonado Manzini all’undicesimo. Il difensore di origine italica ha sfruttato al meglio un assist vincente di Brayan Moya. Con questo risultato, la formazione allenata dal tecnico di origine campana era praticamente ai quarti di finale, i peruviani dovevano segnare tre reti per centrare la qualificazione.

Nella ripresa, i padroni di casa hanno ribaltato il risultato con Kevin Sandoval (71’) e Carlos Lobatón (75’) mandando in delirio i tifosi presenti nello stadio Alejandro Villanueva di Lima. Il pass per i quarti era ad un gol di distanza. Ma a spegnere i sogni di gloria ci ha pensato Brayan Moya con un contropiede micidiale all’86esimo. A nulla é bastata la splendida punizione di Sandoval al 96esimo.

“Abbiamo scritto la storia! Adesso grazie allo sforzo e la costanza di questi ragazzi siamo tra le migliori otto della Coppa Sudamericana. Voglio ringraziare i miei giocatori per tutti i sacrifici che hanno fatto per raggiungere questa meta. Abbiamo scritto una pagina storica e continueremo a farlo” ha scritto sul suo account twitter il mister Francesco Stifano.

Nella sua cavalcata vincente, lo Zulia ha eliminato i boliviani del Nacional Potosí (1-1 nei tempi regolamentari e 2-0 ai calci di rigore), i cileni del Palestino (globale di 3-1) ed i peruviani dello Sporting Cristal (globale 3-3, lagunari qualificati per i gol in trasferta). Nella prossima fase Stifano ed i suoi ragazzi sfideranno gli argentini del Colon.

Il tabellino

SPORTING CRISTAL – ZULIA 3 – 2

Reti: Kevin Sandoval 70’, 90+4, Carlos Lobatón 76’ (SC); Andrés Maldonado 11’, Brayan Moya 85’ (ZUL)

Sporting Cristal (3): Patricio Álvarez; Edinson Chávez, Omar Merlo, Horacio Calcaterra, Jair Céspedes (Gerald Távara, 54’); Cristian Ortíz, Renzo Revoredo, Christofer Gonzáles; Jorge Cazulo, Fernando Pacheco (Carlos Lobatón, 63’) e Cristian Palacios (Kevin Sandoval, 67’) Allenatore: Claudio Vivas

Panchina Sporting Cristal: Patricio Arce, Johan Madrid, Renato Solís, Paulo Gallardo, Rafael Lutiger, Nilson Loyola.

Zulia FC (2): Leo Morales (C); Daniel Rivillo, Andrés Maldonado, Jerry León, Gabriel Benítez; José Martínez, Evelio Hernández, Albert Zambrano (Abel Casquete, 71’), Frank Feltscher; Brayan Moya (Juan Castilla, 90+1) e Junior Paredes (Miguel Celis, 61’) Allenatore: Francesco Stifano.

Panchina Zulia: Andrés González, Leonardo De la Hoz, Héctor Bello, Luis Paz.

Note: Ammonito: Christian Ortiz 81’ (SC); José Martínez 53’ (ZUL). Arbitro: Anderson Daronco (Brasile). Stadio: Alejandro Villanueva (Lima, Perú)

(di Fioravante De Simone)