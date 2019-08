ROMA. – Poste Italiane chiude la prima metà dell’anno in crescita, con una forte accelerazione degli utili nel secondo trimestre (+30%), ed una spinta da risultati oltre le attese in particolare dal comparto assicurativo ma “con contributi positivi da tutti i settori operativi”.

Conferma così gli obiettivi per il 2019 e introduce l’acconto sul dividendo per l’esercizio in corso, che sarà staccato a novembre.

Mentre, con la spinta dell’e-commerce, una “robusta crescita dei ricavi dal recapito pacchi compensa il calo dei ricavi da corrispondenza”, con risultati in miglioramento anche per il tradizionale settore delle spedizioni.

“I risultati del secondo trimestre sono un’ulteriore pietra miliare lungo il percorso delineato dal piano Deliver 2022”, commenta l’A.d Matteo Del Fante: “Tutti i settori operativi hanno dato un contributo positivo alla crescita dei ricavi, mentre continua a ridursi la dipendenza dalle plusvalenze”.

“Data la maggiore visibilità sul 2019 – aggiunge – confermiamo gli obiettivi previsti per la fine dell’anno. Al fine di allinearci alle migliori pratiche di mercato, abbiamo deciso di riconoscere un acconto sul dividendo e stiamo considerando tutti le fasi necessarie per avviare il processo che consentirà il pagamento dello stesso, nel quarto trimestre, ai nostri azionisti”.

L’azienda chiude i risultati del primo semestre 2019 con un utile netto in crescita del 4% a 763 milioni. Vede nella prima metà dell’anno, rispetto allo stesso periodo del 2018, i ricavi crescere dell’1,7% a 5,521 miliardi (+1,7%) ed un risultato operativo (Ebit) di 1,081 miliardi (+2,6%).

Nel secondo trimestre +30% per l’utile netto a 324 milioni con un risultato operativo in crescita del 32,5% a 464 milioni ed “una crescita ulteriore dei ricavi”, +5,3% a 2,679 miliardi.