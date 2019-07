(ANSA) – CITTA’ DEL MESSICO, 31 LUG – La polizia del Messico ha rinvenuto a Zacatepec, nello Stato di Morelos, il cadavere del giornalista Rogelio Barragán, 47 anni, direttore del portale di notizie ‘Guerrero al Instante’. Barragán, che era stato ripetutamente minacciato dalla criminalità organizzata, è diventato il decimo giornalista ucciso in Messico nel 2019. Da un rapporto preliminare degli investigatori è emerso che il suo corpo è stato rinvenuto ieri sera nel bagagliaio di un’automobile. Aveva le mani legate, segni evidenti di tortura e dell’esistenza di colpi di arma da fuoco, soprattutto al volto ed in testa. Secondo la ong Reporter senza frontiere (Rsf), nella classifica dei Paesi più pericolosi al mondo per i giornalisti, il Messico è al terzo posto, dopo Afghanistan e Siria, due Nazioni in guerra.