(ANSA) – MILANO, 31 LUG – “Sono molto contento perchè torno ad allenarmi. Noi siamo pronti a dare tutto il nostro meglio per gli obiettivi che ci siamo prefissati. Spero che questa stagione riusciremo a raggiungere obiettivi importanti”. Lo ha detto l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, tornato oggi ad allenarsi insieme ai compagni ad Appiano Gentile. “Ho approfittato di qualche giorno di vacanza per riposare e divertirmi. In Copa America è stata una bellissima esperienza, ma adesso penso solo all’Inter e a dare il massimo – ha aggiunto in un’intervista a Inter Tv – Oggi ho avuto l’opportunità di parlare con Conte, ci siamo già sentiti al telefono quattro o cinque volte, abbiamo parlato, è molto concentrato sul lavoro. Si sta formando un gruppo davvero bello, anche con il nuovo allenatore. Giocare domenica contro il Tottenham? Ho voglia di giocare, poi vedrà l’allenatore”, ha concluso Lautaro Martinez.