(ANSA) – ROMA, 31 LUG – “Non ricorda di aver detto subito dopo l’omicidio di Cerciello che gli aggressori fossero magrebini: l’unica cosa che ha detto in quel momento, in cui era sotto shock per quanto accaduto, che si trattava di persone con accento straniero”. Così l’avvocato Andrea Volpini, legale di Sergio Brugiatelli, l’uomo a cui i due ragazzi americani arrestati, rubarono lo zaino. Il penalista, infine, annuncia che il suo assistito si costituirà parte civile per il furto subito e la tentata estorsione.