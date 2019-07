CARACAS-El presidente encargado Juan Guaidó, desde el parlamento, rechazó las amenazas de la administración de Nicolás Maduro contra la Asamblea Nacional por la aprobación del regreso de Venezuela al Tiar (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca).

“El régimen no tiene qué anunciar en materia de calidad de vida. No les queda más que reunirse y generar terror (…) la dictadura podrá nuevamente arreciar, pero ese no ha sido el elemento diferenciador para detener a un país que quiere cambio. A nivel de acción política, estamos más fuertes que nunca”, expresó Guaidó.

Asimismo, los diputados de la Asamblea Nacional reiteraron su respaldo a la reincorporación del Tiar por considerar que este es el único mecanismo que permitirá crear un clima de cooperación internacional para sacar al país de la catástrofe económica, política y social en la que se encuentra.

El diputado Williams Dávila repudió amenaza del gobierno contra diputados que aprobaron el Tiar aseverando que este es un instrumento que promueve la paz y la asistencia entre naciones.

“EL Tiar no es un instrumento de hegemonía imperialista ni estamos promoviendo al intervención armada. El tratado establece mecanismos para aplicar sanciones económicas, consulares, retiro de misiones diplomáticas y, lo último, es el uso de la Fuerza Armada y para ello se requiere de la voluntad política de los países que lo suscriben”.

Según Dávila, las amenazas del gobierno de Nicolás Maduro que aseguran que desde la AN se está promoviendo la intervención militar “es una necedad” porque Venezuela está penetrada por grupos irregulares por el norte y el sur; la presencia de cubanos en servicios públicos de carácter civil y la presencia de misiones rusas.

El diputado José Luis Pirela, miembro de la fracción 16 de Julio, en las declaraciones previas a la sesión, también hizo énfasis en que se envíe la aprobación del Tiar a la Organización de Estados Americanos (OEA), para avanzar en este mecanismo.

“No se trata en modo alguno de aprobarlo y dejarlo ahí. El próximo paso de la Asamblea debe ser enviar la decisión de su aprobación a la OEA para que la trate oficialmente. Le estamos enviando una correspondencia al presidente Juan Guaidó“.

Pirela también rechazó las amenazas de Maduro y aseguró que “los diputados de la fracción 16 de julio ratificamos nuestra decisión de un mecanismo que creemos necesario. Ante un Estado delincuente es necesaria la cooperación internacional”.

Por su parte el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, expresó que “así como Bolívar tomó decisiones terribles, nosotros también lo haremos”, esto con respecto a la “traición a la patria” de los diputados de la Asamblea Nacional (AN) al aprobar la incorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar).