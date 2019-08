MOSCA. – Il presunto assassino della giovane influencer russa Ekaterina Karaglanova ha confessato l’omicidio. “Mi aveva insultato più volte, aveva umiliato la mia dignità sessuale e mi aveva offeso riguardo alle mie possibilità economiche”, dice nell’interrogatorio filmato dagli investigatori e pubblicato da diversi giornali.

A parlare è un uomo di 33 anni, si chiama Maksim Gareyev e lavora a Mosca come specialista informatico. Sarebbe stato lui a infliggere le ferite mortali alla bella Ekaterina, una giovane star su Instagram, dove pubblicava le foto dei suoi viaggi e aveva oltre 85.000 follower.

“Non sono riuscito a fermarmi e le ho inferto non meno di cinque coltellate al collo e al petto”, racconta Maksim Gareyev nel video. La polizia ha dato notizia del suo arresto ieri notte e l’uomo ha subito detto agli agenti di essersi “pentito” e di voler “collaborare con la giustizia”.

La povera Ekaterina è stata trovata venerdì nell’appartamento di Mosca che prendeva in affitto. Era chiusa dentro una valigia con addosso solo una giarrettiera di pizzo e le gambe che uscivano dalla borsa. Aveva diverse ferite da arma bianca sul corpo e la gola squarciata.

Gareyev – secondo Lenta.ru – ha raccontato alla polizia di aver ucciso la ragazza durante un litigio dopo aver avuto un rapporto sessuale con lei. Poi avrebbe pulito l’appartamento e bruciato una piccola valigia con dentro un asciugamano e gli abiti insanguinati: le prove del delitto.

Stando al quotidiano Moskovsky Komsomolets, sarebbe proprio Gareyev “l’ex” immortalato dalle telecamere a circuito chiuso quando entra nel condominio in cui viveva la ragazza e quando ne esce dopo alcune ore, stranamente con una piccola valigia e con addosso un paio di guanti nonostante sia estate.

Ekaterina Karaglanova aveva appena 24 anni, ne avrebbe compiuti 25 il 30 luglio, cioè ieri. Aveva già acquistato i biglietti dell’aereo per trascorrere il giorno del suo compleanno in Olanda con un uomo di 52 anni che i media indicano come il suo nuovo compagno.

Ma la sua giovane vita è stata stroncata prima. Secondo la testata online Gazeta.ru, l’assassino avrebbe colpito accecato dalla gelosia, dopo aver visto la valigia e aver saputo che la ragazza si preparava a un viaggio con un altro.

A ritrovare il cadavere di Ekaterina sono stati i suoi genitori. Da alcuni giorni non riuscivano a contattarla, e così venerdì hanno chiesto al proprietario di casa di poter entrare nell’appartamento assieme a lui.

Ekaterina studiava per diventare medico, proprio come suo papà. Aveva ottenuto un primo diploma universitario, non ancora sufficiente a esercitare la professione medica, e voleva specializzarsi in dermatologia.

La sua bellezza l’aveva resa molto popolare su Instagram, il social media delle foto, dove i suoi ammiratori la paragonavano a Audrey Hepburn per il viso acqua e sapone.

Ekaterina curava inoltre un blog di viaggi letto da migliaia di persone e pubblicava spesso su Instagram le foto delle sue vacanze in vari posti d’Europa: Italia, Francia, Grecia. “Qualcuno si interessa in modo malevolo alla mia vita privata”, aveva scritto in un post. Che si riferisse proprio al futuro assassino?

