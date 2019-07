MARACAY – En el marco del proyecto de desarrollo social “Venezuela Tierra de Cacao” financiado por la Unión Europea, tuvo lugar la graduación de la Primera Cohorte de Emprendedoras del Chocolate, grupo Aragua, en la sede de la Fundación Santa Teresa, ubicada en El Consejo, estado Aragua.

El proyecto destinado a contribuir al fortalecimiento de un ecosistema de cacao y chocolate en Venezuela, para empoderar a mujeres y jóvenes de escasos recursos, se ejecuta debido al esfuerzo conjunto de la Cámara de Comercio Venezolano Italiana (CAVENIT), la Asociación Civil Trabajo y Persona y la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura Venezolano Francesa (CCIAVF), en el marco de la Federación de Cámaras de Comercio Binacionales Europeas (FEDEUROPA).

El acto de graduación otorgó a 15 mujeres sus respectivos certificados de participación y aprobación del curso como “Emprendedoras del Chocolate”, al primer grupo de señoras de la zona del Consejo, quienes tuvieron una completa formación en la Casa Morgado de la Fundación Santa Teresa, impartida por la Asociación Civil Trabajo y Persona.

La ceremonia académica contó con la presencia del Sr. Jaime Luis Socas, Asesor Económico y Comercial de la Delegación de la Unión Europea en Venezuela; el Sr. Giorgio Trevisi, ex Presidente de FEDEUROPA, ex Presidente y Asesor Permanente de CAVENIT; el Sr. Alfredo D ́Ambrosio, Presidente de CAVENIT; el Sr. Jean Anglade, ex Presidente y Director de la CCIAVF; el Sr. Alejandro Marius, Presidente de la Asociación Civil Trabajo y Persona y el Sr. Alberto Vollmer, Presidente de la Fundación Santa Teresa.

Estimulando a las emprendedoras a seguir trabajando comprometidas para continuar fortaleciendo al país, las graduando marcan el inicio de una nueva etapa de desarrollo y fortalecimiento, junto al valioso acompañamiento y esfuerzo conjunto de los actores y aliados del proyecto.

Mujer venezolana

Alejandra Lobato, una de las egresadas destacada por su esfuerzo y dedicación, transmitió algunas palabras sobre la grata experiencia y oportunidad que tuvo para poder formarse como Emprendedora del Chocolate.

Pronunció un conmovedor discurso inspirador, mediante el cual afirmó que logró conmover a la audiencia presente y describió el valor de la mujer venezolana con esta expresión: “Venezuela no solo tiene mujeres hermosas, también tiene mujeres creativas, emprendedoras y empoderadas; mujeres con pasión, amor y dedicación, que apuestan por un nuevo país”.

También reconoció el compromiso de Santa Teresa, aliado local que apoyo continuamente a las egresadas en la fase de acompañamiento que se realizará a su favor como Emprendedoras del Chocolate.

Durante la graduación los presentes tuvieron el placer de degustar los exquisitos bombones elaborados por las egresadas, preparados con chocolate oscuro y leche de Campanielli Cacao, rellenos de Ron Antiguo de Solera Santa Teresa 1796, Arakú y Rhum Orange de la Casa Santa Teresa.

En el evento también estuvieron presentes el Sr. Jean Pietro Cattabriga, Secretario General de CAVENIT; la Sra.Mercedes Núñez, Gerente General de la CCIAVF; el Sr. Bernardo López, Gerente de Asuntos Corporativos de Ron Santa Teresa y Gerente de la Fundación Santa Teresa, demás miembros y representantes de las organizaciones mencionadas, así como, las maestras chocolateras Emma Torrealba de Chocolates Heroicas, Nancy Silva de Chocolates Kirikire y Morella Briceño de Choco Chic Venezuela, quienes acompañaron a la cohorte en sus clases prácticas, además de profesores, familiares y amigos de las egresadas.