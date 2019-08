CARACAS – La spedizione venezuelana si presentava con 6 pugili ai Giochi Panamericani e torna a casa con 4 bronzi. A difendere i colori della terra di Bolívar c’erano: Luis Cabrera (60kg) , Luis Arcón (64kg), Gabriel Maestre (69kg), Nalek Korbaj (81kg) nelle categoria femminile c’erano Irismar Cardozo (51kg) e Krisandy Ríos (60kg).

Il primo a salire sul ring é stato Korbaj, noto anche come il “Rocky venezuelano”: ha fatto il suo esordio contro il dominicano Luis Herges e poi in semifinale é stato battuto dal cubano Julio la Cruz (vincitore della medaglia d’oro nei Giochi olimpici Rio 2016 e due volte vincitore dell’oro nei Panamericani). Korbaj chiude la sua esperienza nei Panamericani con una medaglia di bronzo.

Gabriel Maestre ha vinto il primo combattimento ai punti contro il peruviano Luis Miranda, ma in semifinale é stato battuto ai punti, in maniera polemica, dal dominicano Rohan Polanco.

L’altro venezuelano di bronzo é stato Luis Cabrera che ha superato prima il giamaicano Reuben Defreitas e poi é stato batto a tavolino in semifinale per non essersi presentato al pesaggio.

Nella categoria femminile, Irismar Cardozo nel suo cammino verso il podio ha prima battuto la salvadoregna Cynthia Madrid e poi ha dovuto arrendersi alla statunitense Virginia Fuchis. La creola si é aggiudicata la medaglia di bronzo.

Infine Krisandy Ríos non ha superato il primo turno. La Rios ha alzato bandiera bianca contro la statunitense Rashida Elis.

Al momento il medagliere dei Giochi Panamericani vede al comando gli Stati Uniti con 73 medaglie (31 ori, 23 argenti e 19 bronzi) seguito da Messico 47 (13 ori, 9 argenti e 25 bronzi) e Brasile (11 ori, 8 argenti e 17 bronzi).

Dal canto suo, la spedizione venezuelana é all’undicesimo posto con 9 medaglie (2 ori, 1 argento e 6 bronzi).

(di Fioravante De Simone)