ROMA. – Nessun italiano, ben tre argentini e l’immancabile Pep Guardiola figurano nella lista dei dieci migliori allenatori della stagione 2018/2019 per il “The Best Fifa Football Awards”.

Nella top ten della panchina ci sono, tra gli altri, i vincitori di Champions League (Jurgen Klopp), Coppa America (Tite) e Coppa d’Africa (Djamel Belmadi) ma nessun tecnico italiano, né Massimiliano Allegri che pure ha vinto il 5/o scudetto di fila con la Juventus, né Maurizio Sarri che ha portato a casa l’Europa League col Chelsea.

A salvare l’onore azzurro ci pensa però una donna, Milena Bertolini, la ct dell’Italia arrivata ai quarti di finale del mondiale donne e inserita tra i candidati allenatori per il calcio femminile.

Insieme ai tecnici di Liverpool, Brasile e (Algeria, nella lista figurano anche Marcelo Gallardo, che ha vinto la Coppa Libertadores con il River Plate, Ricardo Gareca, ct del Perù finalista di Coppa America, Pep Guardiola che col suo City ha portato a casa Premier, Fa Cup e Coppa di Lega, Mauricio Pochettino finalista Champions col Tottenham, Fernando Santos vincitore della Nations League col Portogallo, Erik Ten Haag allenatore dell’Ajax, la grande “sorpresa” della stagione e vincitrice dell’Eredivisie e Didier Deschamps ct della Francia campione del mondo.

La lista è stata compilata da una giuria di esperti per i traguardi raggiunti nell’ultima stagione: di questi 10, i migliori 3 saranno votati dai tifosi di tutto il mondo sul sito della Fifa.

Per l’Italia, come detto, salva l’onore la ct Bertolini inserita dalla Fifa tra i candidati al premio di miglior allenatore di calcio femminile. La “miss” azzurra è, tra le altre, in compagnia della ct americana campione del mondo, Jill Ellis e dell’Olandese Sarina Wegman, tecnico dell’Olanda seconda classificata e di Reynald Pedros, tecnico del Lione che ha vinto per la quarta volta di fila la Champions League donne.