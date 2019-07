(ANSA) – WASHINGTON, 31 LUG – “Ciò che i mercati volevano sentire da Jay Powell e dalla Fed era che questo era l’inizio di un ciclo lungo e aggressivo di taglio dei tassi che avrebbe tenuto il passo con la Cina, la Ue ed altri Paesi nel mondo. Come sempre, Powell ci ha deluso ma almeno sta mettendo fine al quantitative tightening, che in primo luogo non avrebbe dovuto iniziare – nessuna inflazione”: lo twitta Trump dopo il primo taglio dei tassi della Fed dal 2008. “Vinceremo comunque, ma sono certo che non avrò molto aiuto dalla Fed!”, aggiunge.