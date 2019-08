(ANSA) – TORINO, 1 AGO – La droga veniva ordinata al telefono e consegnata a domicilio. Cocaina e crack, pronte per essere consumate, a qualunque ora del giorno e della notte, per non lasciare mai sforniti i clienti. Una banda dedita allo spaccio di stupefacente è stata smantellata dai carabinieri del Comando provinciale di Torino. Un maliano e tre italiani sono stati arrestati, mentre per un albanese è scattato l’obbligo di firma. Accertati dai carabinieri oltre tremila episodi di compravendita, nove pusher sono stati bloccati in flagranza, mentre cinque assuntori sono stati segnalati alla prefettura. Sequestrate numerose dosi. Le indagini sono scattate dalla denuncia di due genitori, preoccupati per lo strano comportamento del figlio. I successivi accertamenti hanno permesso ai militari dell’Arma di scoprire l’organizzazione, che custodiva la droga in un appartamento alla periferia nord di Torino, nel quartiere Barriera di Milano, e la spacciava dall’altra parte della città, nei quartieri di Pozzo Strada e Mirafiori.(ANSA).