(ANSA) – ROMA, 1 AGO – Uno stipendio monstre di 350mila sterline la settimana per dire sì. E’ quello che, stando al britannico ‘Sun’, Paulo Dybala avrebbe chiesto al Manchester United per accettare il trasferimento all’Old Trafford, nell’operazione che porterà Romelo Lukaku a Torino. Se venisse acceyttato, lo stipendio dell’argentino (20 milioni di euro netti a stagione) sarebbe superiore anche a quello di Paul Pogba (300 mila sterlina a settimana che fanno circa 17 milioni di euro l’anno). Nello scambio Dybala-Lukaku, scrive ancora il ‘Sun’, la Juventus avrebbe offerto anche il cartellino di Mario Mandzukic. In ogni caso, il tecnico dello United, Ole Gunnar Solskjaer, vuole che il futuro di Lukaku sia risolto questa settimana per avere anche il tempo di trovare un sostituto in attacco (il mercato inglese chiude l’8 agosto).