(ANSA) – MILANO, 1 AGO – Un incendio, per fortuna non di grandi proporzioni, è divampato la scorsa notte in un’azienda di trattamento e smaltimento dei rifiuti a Cambiago, nel Milanese. Non risultano feriti o emergenze ambientali. Le fiamme, che sono state completamente domate nel corso della notte, hanno riguardato un deposito differenziato esterni alla ditta, contenenti vetro, legno e plastica. Le origini del rogo sono al momento ancora al vaglio dei tecnici del Comando provinciale di Milano e dei carabinieri, giunti sul posto per gli accertamenti. L’azienda, la S.Am.Eco, si trova in via delle Industrie, a ridosso del Parco del Rio Vallone, ed è un impianto di medie dimensioni. Al momento però non risulterebbero emergenze da inquinanti, almeno secondo i primi rilievi dei Vigili del Fuoco.