(ANSA) – TORINO, 1 AGO – Niente Continassa per Paulo Dybala, rientrato questa mattina a Torino dalle ferie. A differenza di quanto appreso in un primo momento, l’attaccante ha raggiunto dall’aeroporto la propria abitazione nel centro di Torino, per riposarsi del lungo viaggio, dato che è in ferie fino al 5 agosto e che oggi pomeriggio la Juventus non si allena.