(ANSA) – TORINO, 1 AGO – Quarantasei militanti del centro sociale torinese Askatasuna e dell’ex Asilo occupato in via Alessandria sono stati denunciati dalla Digos per le tensioni all’ultima manifestazione del Primo Maggio. Sono accusati, a vario titolo, di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, violenza privata e possesso di strumenti atti all’offesa. Secondo la questura, i principali leader di Askatasuna avrebbero coordinato le contestazioni. I fatti risalgono allo scorso primo maggio quando un centinaio di antagonisti dello spezzone sociale, che volevano raggiungere il palco, hanno aggredito alcuni manifestanti del Partito Democratico e del servizio di vigilanza del partito. Uno di loro è stato preso a calci e pugni. In via Roma, gli antagonisti hanno cercato di sfondare il cordone delle forze dell’ordine e hanno lanciato bottiglie e aste. La polizia ha risposto con una carica. Una trentina di rider del settore food delivery, coordinati da esponenti di Askatasuna, hanno raggiunto la testa del corteo intralciando, per una decina di minuti, il transito dei manifestanti gettando al suolo le biciclette ed accendendo alcuni fumogeni. (ANSA).