(ANSA) – TORINO, 1 AGO – I tifosi della Juventus si mobilitano, sui social, perché Paulo Dybala resti a Torino. Le voci che vorrebbero l’argentino inserito come contropartita nell’affare Lukaku preoccupano il popolo bianconero, che sul web chiedono a gran voce la conferma dell’attaccante, rientrato questa mattina a Torino. “Dybala non si tocca” è, in sintesi, il messaggio, in alcuni casi declinato con tanti di insulti nei confronti di cui ha anche solo pensato di vendere il numero 10. Messaggi di apprezzamento anche per Cancelo, che voci di mercato vorrebbero in procinto di accasarsi al Manchester City: “Prendiamo Darmian così lotteremo per l’Europa League” si legge in uno dei tanti commenti presenti sul profilo Twitter della Juventus.