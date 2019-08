(ANSA) – MILANO, 1 AGO – Hai fatto il biglietto? Fammi vedere il biglietto”. Così tra vari insulti razzisti un uomo a un ragazzo di colore in un video ripreso con il cellulare da una ragazza su un treno in viaggio da Milano Centrale a Verona e poi condiviso sui social. Il ragazzo gli chiede “perché dovrei mostrarlo a te?”, e l’uomo risponde che la maglietta verde che indossa è la sua divisa. Poi rivolto ad un altro ragazzo di colore, dopo spintoni e parolacce, dice “il treno è mio”. Nel video si vede chiaramente l’uomo, maglietta verde, pantaloncini da ginnastica e borsello, che si avvicina al giovane chiedendogli insistentemente il biglietto e lo si sente insultare il ragazzo in vari modi.