TORINO. – Dopo quattro anni e 75 gol, miglior marcatore dell’ultimo lustro, il matrimonio tra la Juventus e Paulo Dybala sembra ai titoli di coda. L’argentino, reduce dalla Coppa America e dalle vacanze a Miami, ha anticipato oggi il suo rientro a Torino, previsto per il 5 agosto.

Cappellino con la visiera, sorriso e pollice all’insù verso le telecamere che lo aspettavano all’aeroporto, l’attaccante è sul mercato, direzione Manchester United, merce di scambio per arrivare a Lukaku.

La Premier è destinazione poco gradita al “diez” bianconero, che per accettare il trasferimento nel calcio inglese, fatto di fisicità e sportellate più che di tecnica e pennellate, avrebbe alzato la posta: 20 milioni di euro a stagione, stipendio superiore anche a quello del suo ex compagno e grande amico Paul Pogba.

Difficile se non impossibile che i Red Devils accettino tale richiesta, vista anche la mancata qualificazione alla Champions.

Una pessima notizia per Paratici, impegnato su due fronti nella stessa città: scambio di terzini con il Manchester City, con Cancelo diretto in Inghilterra e Danilo pronto a vestire il bianconero, e appunto assalto a Romelu Lukaku, centravanti belga dello United.

In attesa del faccia a faccia Sarri-Dybala, sui social è rivolta dei tifosi bianconeri, innamorati del loro numero dieci nonostante gli alti e bassi del suo rendimento.

“Dybala non si tocca” è il sunto delle centinaia di messaggi comparsi sui social network, alcuni dei quali decisamente aggressivi nei confronti del club nonostante otto anni di successi e una campagna acquisti fino ad oggi ottima, fatta di arrivi importanti, come quello di De Ligt, e di occasioni colte al volo come Rabiot e Ramsey ma che, da adesso fino all’8 agosto, giorno di chiusura del mercato inglese, dovrà contemplare cessioni illustri. Da Mandzukic a Cancelo fino a Higuain, senza dimenticare Dybala.

Se fino a qualche settimana fa l’argentino non sembrava disposto ad accettare altre destinazioni italiane, nelle ultime ore la corte serrata di Marotta, suo grande estimatore, sembrerebbe avergli fatto cambiare idea.

Alla Juventus piace Icardi, affetto per altro ricambiato, Conte palpita al pensiero di poter mettere le mani su Dybala. Del resto quando non c’è più l’amore, è solo questione di affari. Un mondo in cui tutto è possibile.